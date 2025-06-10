Bir müze, bin hikâye: Tepeköy’ün kültürel hazinesi

Artvin Çoruh Üniversitesi’nden çeşitli bölümlerden öğrenciler, müzeyi gezerek hem bölgeyi tanıma şansı buldu hem de geleneksel yaşam hakkında değerli izlenimler edindi.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencisi Ağrılı Gamze Polat, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi Siirtli Seher Erol ve Şavşat Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü son sınıf öğrencisi Şanlıurfalı Meryem Bağış, müze hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti:

Gamze Polat: “Burada sergilenen eşyalar, tarım aletleri ve günlük yaşam objeleri bizim memleketlerimizde de kullanılıyordu. Tepeköy’deki müze, yalnızca bu bölgenin değil, tüm Anadolu’nun ortak belleğini yansıtıyor. Bu benzerlikler, kültürel bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu hissettirdi.”

Seher Erol: “Farklı bölgelerden gelseler de burada gördüklerimiz, ortak bir kültürden geldiğimizi bir kez daha hatırlattı. Bu müze, gençler için eşsiz bir miras. Emeği geçenlere teşekkür borçluyuz.”

Meryem Bağış: “Bu tür müzeler sadece nostaljik değil, aynı zamanda öğretici. Geleneksel yaşamın izlerini yerinde görmek bizim için büyük bir fırsat. Bu tür yerlerin değerini bilmeliyiz.”

“BU MÜZE BİR EMEĞİN, BİR İNANCIN ÜRÜNÜDÜR”

Müzenin kuruluşunda büyük katkısı olan eğitimci ve dernek başkanı Mustafa Yüksel, projenin serüvenini şöyle anlattı:

“Tepeköy Geleneksel Yaşam Müzesi’ni kurarken amacımız sadece geçmişi sergilemek değildi; geçmişi bugünle birleştirerek bir bilinç yaratmayı hedefledik. Burada sergilenen her obje, bir hikâyenin, bir çabanın, bir dönemin yansımasıdır. Bu müze, geçmişe duyulan saygının bir simgesidir. Gençlerin ilgisi bizim için en büyük motivasyon kaynağı.”

“KÜLTÜRÜMÜZ BİZİ BİRLEŞTİREN EN GÜÇLÜ BAĞDIR”

Televizyon programcısı Nurbay Usta da müzeyi ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Kültürel birliğin değerine vurgu yapan Usta, şunları söyledi:

“Bu müzede Kürt’ün, Türk’ün, Laz’ın, Gürcü’nün, Arap’ın izleri var. Atalarımız bu coğrafyada kardeşçe yaşamış, ekmeğini paylaşmış. Burada gördüğümüz her detay, bu kardeşliğin kanıtıdır. Bu tür kültürel çalışmalar, bizi ayrıştıran değil, birleştiren unsurlardır. Ortak mirasımıza sahip çıkmalıyız.”

GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR MİRAS

Tepeköy Geleneksel Yaşam Müzesi, sadece Artvin’in değil, tüm Türkiye’nin kültürel mirasına ışık tutuyor. Her yaştan ziyaretçiye geçmişin izlerini sunarken, genç nesillere kimliklerini hatırlatıyor. Bu anlamlı girişim, kültürün yalnızca korunacak bir miras değil, aynı zamanda yaşatılacak bir bilinç olduğunu gösteriyor.