27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okullarda temizlik öğrencilere kaldı: Çocuklar ders çalışmak yerine temizlik yapıyor. Bir öğrenci parmağını kaybetme ris

Okullarda temizlik öğrencilere kaldı: Çocuklar ders çalışmak yerine temizlik yapıyor. Bir öğrenci parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya

Bursa Profesör Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde, okulda temizlik personeli olmadığı için her hafta beş öğrenci seçilerek temizlik yaptırılmaya başlandı. Geçen hafta 9. sınıf öğrencisi temizlik sırasında kapıya parmağını sıkıştırdığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:04
Takip Et

Bir öğrenci parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya: Okullarda temizlik öğrencilere kaldı: Çocuklar ders çalışmak yerine temizlik yapıyor

Okullarda temizlik öğrencilere kaldı: Çocuklar ders çalışmak yerine temizlik yapıyor. Bir öğrenci parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya
+
Aa
-

Okullarda personel yetersizliği ciddi sorunlara neden oluyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre öğrenciler, koridorda nöbetçi öğretmen aradı ancak ne öğretmen ne de müdür yardımcısı yerindeydi. Öğrenciler kendi imkânlarıyla ambulans çağırıp arkadaşlarını hastaneye götürdü. Parmağına dokuz dikiş atılan öğrencinin, doku kaybı fazla olduğu için parmağını kaybetme riski taşıdığı belirtildi. 

"HER ŞEYİ YAPTIK"
Yaşanan olayı doğrulayan okul yöneticisi, “Biz normalde öğrencilere temizlik yaptırmıyoruz. Her öğrenci sadece kendi sırasının altını temizliyor. O gün de öğretmenimiz temizlik elemanı yetersizliğinden böyle bir temizliğe gerek görmüş. Okul idaresi olarak gereken her şeyi yaptık. Resmi ve fiili olarak ilgilendik. O kadar da basına yansıyacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Her okulda yaşanabilecek bir durum” dedi.

Konuya ilişkin Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, okullardaki kadrolu temizlik personeli sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: 

"ŞİKÂYET ALIYORUZ"
- İŞKUR üzerinden bu yıl geçici personel statüsünde temizlik hizmetlerini karşılayacak işçi alımı değişen kriterler nedeniyle çok az sağlanabildi ya da hiç sağlanamadı. Bu nedenle okullarda temizlik konusunda büyük bir açık ortaya çıkmış.

- İddialara göre de Profesör Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde öğrencilere sırayla sınıflar temizletilmeye başlamıştır. MEB’in görevi okulları güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim-öğretime hazırlamaktır. Öğrenci ve velilerden çok sayıda şikâyet aldık. Öğrencilerin iş güvenliği tedbirlerini bilmesi mümkün değildir, kazalar ve yaralanmaların olması kaçınılmazdır.”
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
27.10.2022 11:18
tuvaletlerde sabun yok! ilgilenen yok yazık.  
 
eğitime katkı payı
27.10.2022 11:16
Faturalarda ödediğimiz eğitime katkı payı nerede ???  
 
Alibey
27.10.2022 11:14
Böyle şeyler güzel şeyler. Neden yapmasınlar ki? Hayatı nasıl öğrenecekler!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
1
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
2
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
4
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
5
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
6
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalıççık Belediyesi işçi alacak
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Şenol Güneş'in yardımcısı belli oldu
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿Polisten kaçarken su kuyusuna düştü! Yardımına itfaiye yetişti
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
﻿ Davetsiz misafir! Fren yerine gaza basınca spor salonuna girdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.