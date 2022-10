Okullarda temizlik öğrencilere kaldı: Çocuklar ders çalışmak yerine temizlik yapıyor. Bir öğrenci parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya

Okullarda personel yetersizliği ciddi sorunlara neden oluyor.



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre öğrenciler, koridorda nöbetçi öğretmen aradı ancak ne öğretmen ne de müdür yardımcısı yerindeydi. Öğrenciler kendi imkânlarıyla ambulans çağırıp arkadaşlarını hastaneye götürdü. Parmağına dokuz dikiş atılan öğrencinin, doku kaybı fazla olduğu için parmağını kaybetme riski taşıdığı belirtildi.



"HER ŞEYİ YAPTIK"

Yaşanan olayı doğrulayan okul yöneticisi, “Biz normalde öğrencilere temizlik yaptırmıyoruz. Her öğrenci sadece kendi sırasının altını temizliyor. O gün de öğretmenimiz temizlik elemanı yetersizliğinden böyle bir temizliğe gerek görmüş. Okul idaresi olarak gereken her şeyi yaptık. Resmi ve fiili olarak ilgilendik. O kadar da basına yansıyacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Her okulda yaşanabilecek bir durum” dedi.



Konuya ilişkin Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, okullardaki kadrolu temizlik personeli sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:



"ŞİKÂYET ALIYORUZ"

- İŞKUR üzerinden bu yıl geçici personel statüsünde temizlik hizmetlerini karşılayacak işçi alımı değişen kriterler nedeniyle çok az sağlanabildi ya da hiç sağlanamadı. Bu nedenle okullarda temizlik konusunda büyük bir açık ortaya çıkmış.



- İddialara göre de Profesör Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde öğrencilere sırayla sınıflar temizletilmeye başlamıştır. MEB’in görevi okulları güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim-öğretime hazırlamaktır. Öğrenci ve velilerden çok sayıda şikâyet aldık. Öğrencilerin iş güvenliği tedbirlerini bilmesi mümkün değildir, kazalar ve yaralanmaların olması kaçınılmazdır.”