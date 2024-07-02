Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi

Bir öğretmenin, ders esnasında Bigo Live üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası, sosyal medyada geniş yankı buldu. Esor News 3 isimli Facebook sayfasının 27 Haziran'da paylaştığı gönderide, öğretmenin kitap okurken çekilen görüntülerinin ardından, etek giydiği halde öğrencilere yönelik cinsel içerikli hareketlerde bulunduğu belirtildi. Etek giyen kadın, daha sonra ise iç çamaşırını göstermek için bacaklarını açıyor.

Olayın ardından öğretmenin kimliği gizli tutulsa da, Lopburi ilindeki Ban Bua Chum Okulu'nda görev yaptığı ortaya çıktı. Daha önce de benzer içerikli yayınlar yaptığı ve açık giyim tarzıyla dikkat çektiği belirtilen öğretmen hakkında, okul yönetimi tarafından disiplin süreci başlatıldı. Okul müdürü, öğretmenin uyarıldığını ve 28 Haziran itibarıyla görevine son verildiğini ifade etti.

Tayland'da sosyal medyada hızla yayılan bu olay üzerine, Tayland Öğretmenler Konseyi detaylı bir inceleme başlattı. Konsey Sekreteri Amonwan Veeradhammo, yaptığı açıklamada öğretmenin meslekten men edildiğini ve davranışlarının Öğretmenler ve Eğitim Personeli Konseyi Yasası'nın ilgili maddelerini ihlal ettiğini duyurdu.