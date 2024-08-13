Bir öğününü paylaştı tabaktakileri görenler şaştı kaldı. Kuş kadar yiyip fiziğini bu hale getirdi

Düzenleme: Esma Karayel
Bir öğününü paylaştı tabaktakileri görenler şaştı kaldı. Kuş kadar yiyip fiziğini bu hale getirdi

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Eski oyuncu, zayıf kalma sırlarını merak eden hayranlarıyla bir öğününü paylaştı.

Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle hafızalara kazanan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Özilhan, son zamanlarda sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yıllar içinde geçirdiği değişim ve fit görüntüsüyle beğeni toplayan Özilhan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Özilhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir öğün fotoğrafı, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Ünlü ismin tabağını görenler "kuş kadar yiyor", "hiç yemeseydin" ve "ben bunu ayakta yiyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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SPORA OLDUKÇA DÜŞKÜN

Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen ve spor yapmayı hayatının vazgeçilmezi haline getiren Yasemin Özilhan, takipçilerine bu konudaki ipuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Özilhan, bu formunu düzenli egzersiz ve dengeli beslenmeye borçlu olduğunu sık sık vurguluyor.

Geçtiğimiz günlerde mutfağa giren Özilhan, hafif ve sağlıklı bir içecek tarifi paylaşarak takipçilerine ilham verdi. Sonrasında ise ağırlık antrenmanına geçerek, sporun yaşamındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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