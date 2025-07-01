Bir orman yangını da Bilecik’te çıktı

Bilecik’in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde orman yangını çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Merkeze bağlı Vezirhan beldesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Sakarya’da geçen hafta cuma günü çıkan, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine de sıçrayan orman yangınları güçlükle kontrol altına alınmıştı. Bölgede halen soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.