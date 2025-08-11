Bir orman yangını da Çanakkale’de çıktı: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Kaynak: DHA

Türkiye’nin çok sayıda kentinde çıkan orman yangınlarına yenisi eklendi. Çanakkale’nin Kepez ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının neden olduğu tehdit nedeniyle 1 köyün tahliyesi için çalışmalar başladı.

Çanakkale’nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan çıkan yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” dedi.

