Bir ot, kadını canından etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bir ot, kadını canından etti!

Burdur'un Bucak ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen 45 yaşındaki Fatma Acar feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çamlık köyü sınırındaki Kremna Antik Kenti çevresinde meydana geldi. Beşkonak köyünde oturan Fatma Acar, akrabalarıyla yöresel ot türü "sızgıla" toplamak için kayalıklara tırmandı.

Bir ot, kadını canından etti!

Dengesini kaybeden Fatma Acar, metrelerce yüksekten düştü. Acar'ın kurtarılması için jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Bir ot, kadını canından etti!​​​​​​​

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu Acar bulundu. Ekipler, Fatma Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bir ot, kadını canından etti!​​​​​​​

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bir ot, kadını canından etti!​​​​​​​

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