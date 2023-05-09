Bir otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Bir otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi Kavacık Mezarlığı yanında saat 23.55 sıralarında meydana geldi.

İHA'dan edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi otomobile tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan 6 tanesi otomobilin şoför kapısına isabet ederken, araçta bulunan H.K. 3 yerinden vurularak yaralandı. Yaralı şahıs saldırıya uğradığı otomobille birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

aw887006-02.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Twitter hesabı olanlar dikkat! Hesabınız her an kapatılabilir Teknoloji - Otomotiv
Twitter hesabı olanlar dikkat! Hesabınız her an kapatılabilir
Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı? Şifalı Bitkiler
Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı?
Acı ot bitkisi kansere çare mi? Şifalı Bitkiler
Acı ot bitkisi kansere çare mi?
Soğan cildi güzelleştirir mi? Şifalı Bitkiler
Soğan cildi güzelleştirir mi?
Domatesin az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Domatesin az bilinen yararları
Fundanın yararları Şifalı Bitkiler
Fundanın yararları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da bulunuyor Güncel
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede İstanbul da bulunuyor