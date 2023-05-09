Bir otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi Kavacık Mezarlığı yanında saat 23.55 sıralarında meydana geldi.
İHA'dan edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi otomobile tabancayla ateş açarak silahlı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan 6 tanesi otomobilin şoför kapısına isabet ederken, araçta bulunan H.K. 3 yerinden vurularak yaralandı. Yaralı şahıs saldırıya uğradığı otomobille birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.