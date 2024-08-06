Bir parti kapandı. Yargıtay karar verdi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bir partinin kapandığı duyuruldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığına son verildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar, partinin kendi iç dinamikleri nedeniyle dağıldığını ve bu nedenle varlığının sona erdiğini resmen onayladı.

YASAL VARLIĞI SONLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Türkiye Gençlik Partisi'nin gerekli kongreyi belirlenen süre içerisinde gerçekleştirememesi ve statüsü gereği kurması gereken organları kurmaması nedeniyle feshedildiği ve yasal varlığının sonlandığı belirtildi.

Alınan kararla partinin varlıkları devlete devredildiği ve kararın partinin mal varlıklarının Hazine'ye intikal etmesi yönünde olduğu bildirildi.

Karar, Siyasi Partiler ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine dayanarak alındı. Kamuoyuna duyurulan kararla Türkiye Gençlik Partisi'nin siyasi sahnede var olan yasal statüsü sona erdi.