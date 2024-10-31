Bir pişi yangına neden oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir pişi yangına neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin çatısına çıkan merdivende pişi yapıldığı sırada piknik tüpünden çıkan yangın sonucu şans seri yaralanan olmazken, apartmanda hasar meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın Saray Mahallesi yüksel Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı katında piknik tüpü ile pişi yaparken, yangın çıktı.

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Çevredeki vatandaşlar alevleri görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde yangın büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangından çıkan patlamayı duyunca çok korktuğunu ifade eden görgü tanıdığı, "Yeter artık bu pişi yeter dedim, herkes olduğu kadar yesin dedim, yağ tavasını indirirken bir anda alev topu oldu, çok şiddetli bir ses geldi, patlamayı duyunca hemen itfaiye ekiplerine haber verdik, çok şükür kimseye bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

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