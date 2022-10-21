Bir polis cinneti daha. Eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Elmadağ ilçesi girişinde meydana geldi. Eda Eke, geçimsizlik nedeniyle evi terk edip babasının evine döndü. Serkan Eke, boşanmak istediğini söyleyen eşi ile kayınpederinin içinde bulunduğu 06 FMN 91 plakalı otomobilin önünü, ilçe girişindeki köprü altında 06 CNC 02 plakalı kendi otomobiliyle kesti. Serkan Eke, boşanmak istemesine tepki gösterdiği eşi ile kayınpederini araçtan indirip tartışmaya başladı.

Serkan Eke, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşi ve kayınpederine ateş etti. Eke, daha sonra aynı silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serkan Eke, Eda Eke ve Yakup Ortaburun'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Haberi alan ölen 3 kişinin yakınları da olay yerinde toplandı. Eda Eke ve Yakup Ortaburun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan olayın hemen ardından çevrede toplananların yerde kanlar içindeki cesetlerin başında cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekmeye çalışması dikkat çekti. Polis, olay yerine gelince güvenlik çemberi oluşturup, buradakileri uzaklaştırdı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)