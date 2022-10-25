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Bir polis daha intihar etti: Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde aracını Osmangazi Köprüsü’nde durdurarak denize atlayan şahsın kimliği belli oldu. Şahsın denize atlamadan sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 02:41
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Bir polis daha intihar etti: Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı

Bir polis daha intihar etti: Aracını durdurup Osmangazi Köprüsü'nden atladı
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İstanbul’da görev yapan genç bir polis memuru Osmangazi Köprüsü’nden atladı.

İHA'nın aktardığına göre; polis memuru Y.K., kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından aracıyla Osmangazi Köprüsü’ne gitti. Aracını çalışır durumda bırakan polis, köprüden atladı.

Öte yandan Y.K.’nin köprüden atlamadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaştığı ortaya çıktı. Videoda psikolojisini yitirdiğini söyleyen Y.K., “Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin” dedi.

2022'DE 44 POLİS MEMURU İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Son dönemde emniyet teşkilatındaki intihar vakaları gündemdeki yerini koruyor.

Yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, poliste intihar vakalarının azaldığını öne sürdü ve bazı veriler paylaşmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Soylu'nun açıkladığı rakamlarla aynı olan polis intiharlarına dair bazı istatistiki bilgileri açıklamıştı. EGM'nin verilere göre 2016'da 63, 2017'de 58, 2018'de 41, 2019'da 47, 2020'de 39, 2021'de 89, 2022'de ise şu ana kadar 44 polis memuru intihar girişiminde bulundu.

2020-2021 yılında intiharların nedenleriyle ilgili paylaşılan istatistikte ise ekonomik nedenler ilk sırada yer aldı.Ekonomik nedenler başlığı bölümünde detay verilmeden parantez içinde "Kripto para, sanal bahis, iddia vb. gibi" denildiği görüldü. Nedeni tespit edilen 39 intihar vakasının ekonomik sıkıntı kaynaklı olduğu belirtildi. Onun ardından 30 vakanın ailevi nedenlerle yaşandığı öne sürüldü. 17 vakanın psikiyatrik sorunlardan kaynaklandığı, 9 intiharın ise karşı cins tarafından reddedilme gibi duygusal sorunlardan gerçekleştiği iddia edildi.

Öte yandan, polisler arasında intiharlara neden gösterilen mesleki sorunlara ve mobbing iddiaları ise EGM'nin listesinde neden olarak fazla yer bulamadı. Sadece dört vakanın nedeninin mesleki stresten kaynaklandığı iddia edildi.

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