Bir polisimiz şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Bir polisimiz şehit oldu

İstanbul'da gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında, bir otomobilin çarpması sonucu polis memuru Mustafa Peksoy şehit düştü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos günü Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekiplerine bir otomobilin çarpması sonucu, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Peksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Şehit polis memuru Mustafa Peksoy için bugün saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde bir tören düzenleneceği açıklandı.

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ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Peksoy'un şehadet haberi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştırıldı. Yetkililer tarafından verilen haberin ardından, şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

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