Bir psikopat daha! Çocuklarını bıçakla rehin aldı

Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Aksaray'da bir süre önce eşinden boşanan S.I. (41), velayeti boşandığı eşi H.K.'da (35) olan 3 çocuğunu görme bahanesiyle eski eşinin evine gitti.

BIÇAKLA ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Genç kadınlar tartışıp kadını darbeden S.I., alkolün de etkisiyle iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla kadının üzerine yürüdü.

Korkan kadın evden kaçtı. Çocuklarının hayatlarından endişe eden genç kadın hemen emniyet güçlerini aradı.

ÇOCUKLARINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Polislerin kapıya dayanmasıyla S.I. 3 çocuğunu alıp elinde bıçakla evin balkonuna çıktı ve tehditler savurarak eski eşini eve çağırdı. Genç kadın sinir krizi geçirdi.

Çocukların gözyaşları içinde annnelerine seslenerek "Anne ne olur gel" diye feryat etmesi yürek yaktı.

Polis, savcının talimatıyla koç başıyla dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar kurtarılırken, S.I. gözaltına alındı.

Öte yandan, vatandaşlar kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarında katil ve şüphelilere emsal teşkül edecek 'caydırıcı' cezalar verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.