Bir rüya gerçek oluyor! Leroy Sane'nin babasından Galatasaray için transfer açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Bir rüya gerçek oluyor! Leroy Sane'nin babasından Galatasaray için transfer açıklaması

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Leroy Sane için bomba bir gelişme yaşandı. Alman oyuncunun babasından Galatasaray hakkında transfer açıklaması geldi. İşte Leroy Sane haberinin detayları...

Lig şampiyonluğunu garantilemek için bugünkü Kayserispor maçında 1 puan bile alması yeterli olan Galatasaray artık saatleri sayarken diğer yandan gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olabilmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan bu bağlamda, bir süredir isminin anıldığı Leroy Sane ile söz kesti.

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LEROY SANE ADIM ADIM GALATASARAY'A!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun yeni menajeri Pini Zahavi, daha önce oyuncu ve kulüp arasındaki 12 milyon euroluk anlaşmaya ek olarak 3 milyon euro bonus isteyince taraflar masadan kalktı. Sane’ye 20 Mayıs’a kadar süre veren Bayern’de sportif direktör Marx Eberl “Gerekli görüşmeleri yaptık. Leroy ve menajeri ne istediğimizi ve gereklilikleri biliyor. Umarız bizi seçer” dedi.

Öte yandan, Sane’nin danışmanlığını yapan kendisi de eski bir futbolcu olan babası Souleymane Sane de Galatasaraylı yöneticilerle prensipte anlaştıklarını dile getirdi.

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