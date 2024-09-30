Bir saati bir saatine uymamak deyimi ne anlama geliyor?

Bir saati bir saatine uymamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin davranış ve tutumlarının sürekli olarak değişmesi, belirli bir tutarlılık göstermemesi anlamına gelir.

Bu deyim, bir insanın ruh hali, düşünceleri veya tepkilerinin sık sık ve öngörülemez bir şekilde değiştiğini ifade eder. Örneğin, bir gün neşeli ve enerjik olan birinin ertesi gün durgun ve içine kapanık olması bu duruma örnek olarak verilebilir.

Bu tür insanlar, çevrelerindeki kişiler için anlaşılması ve tahmin edilmesi zor olabilir, çünkü hangi durumda nasıl tepki verecekleri belirsizdir.

BİR SAATİ BİR SAATİNE UYMAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bir saati bir saatine uymuyor, az önce kahve istedi yaptım ama şimdi de içmeyeceğim diyor."