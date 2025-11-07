Kimi zaman rakamlar duygulardan daha gürültülüdür. Çünkü bir ülkenin kaderi, artık sokaktaki çocukların kahkahasında değil kasadaki fiyat etiketlerinde, maaş bordrolarının satır aralarında gizlidir. Bugün, bu iki satırın arasında bir uçurum var: Türkiye ve Almanya.

Bir tarafta, saatlik 12,82 euro kazanan ve 2027’de 14,60 euroya yükselecek bir Alman işçi, diğer tarafta aylık 22 bin 104 lira ile geçinmeye çalışan bir Türk işçi…

Şimdi gelin, bu uçurumun dibine birlikte bakalım.

Almanya’da bir işçi, yalnızca bir saat çalıştığında cebine yaklaşık 710 lira giriyor.

Türkiye’de bir işçi ise bir ay boyunca ter dökerek 22.104 lira kazanıyor.

Yani bir Alman, Türk işçinin bir aylık maaşını sadece 31 saatte yani dört iş gününde kazanıyor.

İroni gibi, değil mi?

Ama bu sadece başlangıç…

Almanya’da bir litre süt 1,30 euro. Yani 90 lira.

Türkiye’de ise ortalama 60 lira.

“E peki o zaman bizde daha ucuz?” diye düşünenler olabilir.

Ama durun.

Alman o sütü, 710 liralık saatlik kazancının sadece 90 lirasını vererek alıyor.

Türk ise, 22 bin liralık aylık gelirinin 60 lirasını veriyor.

Oranladığınızda, Türk vatandaşının süt için ödediği bedel Alman’ın ödediğinden yaklaşık 2,5 kat daha fazla.

Yumurta, et, peynir, ev kiraları…

Hepsinde tablo aynı.

***

Bugün Almanya’da 70 metrekare bir evin ortalama kirası 1000-1200 euro civarında.

Yani bir asgari ücretli, maaşının üçte birini kiraya verir.

Türkiye’de ise aynı büyüklükte bir daire, büyük şehirlerde 30-40 bin lira.

Yani bir asgari ücretli zaten geçinemez ama 20-25 bin bandında ev kirası veriyorsa da maaşını kiraya gömer, geriye kalanıyla “mucize”yle idare eder.

Market arabaları Almanya’da dolarken, Türkiye’de rafların önünde insanlar hesap yapar hale geldi. Artık herkesin cebinde değil, zihninde bir hesap makinesi var.

Kaç litre süt, kaç tane yumurta, kaç gün dayanır bu maaş diye düşünülüyor.

Eskiden “bugün ne yesek” diye sorulurdu; artık “bugün ne alamasak” deniyor.

***

Bir zamanlar insanların keyifti kafe sohbetleri, şimdi yerini sessizliğe bıraktı.

Çünkü çay bile zamlandı.

Dışarı çıkmak, yemek yemek, sinemaya gitmek artık bir ekonomik cüret.

Halk sosyalleşmeyi değil, borcunu konuşuyor.

Kimin hangi kredi kartı dolmuş, kim hangi bankaya sığınmış, kim hangi faturayı bu ay ödeyememiş…

Bu ülkede artık herkesin bir hikayesi var ama hiç kimsenin huzuru yok.

***

Eskiden insanlar yatırım için altın, dolar alırdı. Şimdi sadece nefes alabilmek için kredi çekiyor.

Bankalar, halkın yeni “nefes tüpü” oldu.

Bir zamanlar yatırım konuşulan masalarda şimdi faiz oranları, kredi erteleme kampanyaları, borç yapılandırmaları tartışılıyor.

Bir millet, maaşından önce borcunu düşünüyor.

***

Peki, bir Türk işçi Almanya’daki ücretlerle çalışsa ne olurdu?

Ayda 160 saat çalışan bir Alman, bugünkü kurla yaklaşık 113.000 TL kazanıyor.

Yani bir Türk işçi burada aynı emeği verip o maaşı kazansa, kiraya değil hayata yatırım yapardı.

Et reyonuna uzanırken tereddüt etmez, çocuklarına oyuncak alırken hesap yapmazdı.

Kredi kartı değil, geleceğini planlardı.

Ama burada planlar ertelenir, hayaller askıya alınır, umut “bir sonraki zam dönemine” bırakılır.

***

Bir saatlik emekle bir ülke refah içinde yaşarken, diğerinde insanlar o saatin hayalini kuruyor.

Ne tuhaftır ki Almanya’da kış saati ve yaz saati uygulaması vardır ve dolayısıyla saatlerle yılda iki kez değişiklik yapılır ama yaşam ileri gider.

Türkiye’de ise saatler sabittir fakat geçim sıkıntıları ileri gider.