Bir sabah kalkınca aniden oluyor! Ölümcül sonuçları var! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Bir sabah uyandığınızda nesneleri çift görmeye başladıysanız, bu durumu basit bir yorgunluk ya da göz problemi sanabilirsiniz. Ancak uzmanlar, ani çift görmenin (diplopi), miyasteni gravis (MG) gibi ciddi bir otoimmün hastalığın ilk belirtisi olabileceğini vurguladı. Sinir ve kas iletişimini bozan bu hastalık, erken teşhis edilmediğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde tehdit etti.

Son bilimsel çalışmalar ve uluslararası uzmanlar, çift görmenin miyasteni gravis ile bağlantısını mercek altına aldı.

MİYASTENİ GRAVİS NEDİR VE NEDEN ÇİFT GÖRME YAPAR?

Miyasteni gravis, bağışıklık sisteminin sinir-kas kavşağındaki asetilkolin reseptörlerine saldırarak kas güçsüzlüğüne yol açtığı kronik bir otoimmün hastalık.

Belirtileri arasında olan nefes alışverişinde kullanılan kasların etkilenmesine bağlı olarak nefes almada zorlanma ve nefes darlığı gibi şikayetler oluşabilir. Bu kasların etkilenmesine bağlı olarak hayati tehlike görülebilir.

Türkiye’de nöroloji alanında önde gelen isimler, “Miyasteni gravis, özellikle göz kaslarını etkileyerek çift görme ve göz kapağı düşüklüğü gibi belirtilerle başlar. Bu belirtiler, hastaların yaklaşık yarısında ilk işaret olarak ortaya çıkar” diyerek, hastalığın genellikle 40 yaş altı kadınlarda ve 60 yaş üstü erkeklerde daha sık görüldüğünü ekledi.

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ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Prof. Dr. Andrew G. Engel, miyasteni gravisin sinir sinyallerinin kaslara ulaşmasını engellediğini belirtti:

“Göz kasları, küçük ve hassas yapıları nedeniyle bu hastalıktan ilk etkilenen bölgelerdir. Çift görme, göz kaslarının asimetrik zayıflığından kaynaklanır ve genellikle günün ilerleyen saatlerinde kötüleşir.”

Engel, dinlenme sonrası semptomların hafiflediğini, ancak fiziksel aktiviteyle ağırlaştığını vurguladı.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Son araştırmalar, miyasteni gravisin erken teşhisinde çift görmenin kritik bir rol oynadığını gösterdi.

Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, miyasteni gravis hastalarının yüzde 50’sinde ilk semptomun oküler (gözle ilgili) olduğunu ve bunların çoğunda çift görme veya göz kapağı düşüklüğü (pitozis) görüldüğünü ortaya koydu.

Çalışma, erken teşhis edilen hastalarda tedavinin başarı oranının yüzde 80’lere ulaştığını belirtti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Maria Elena Farrugia, “Çift görme, miyasteni gravisin en yaygın erken belirtisidir. Ancak bu semptom, inme, migren veya göz travmaları gibi diğer durumlarla karıştırılabilir. Bu nedenle, ani çift görme yaşayan herkesin bir nörolog veya göz doktoruna başvurması şart” dedi. Farrugia, özellikle sabahları hafif, akşamları ağırlaşan semptomların miyasteni gravis için tipik olduğunu ekledi.

ÇİFT GÖRME VE MİYASTENİ: NASIL TANI KONULUYOR?

Miyasteni gravis tanısı, detaylı bir hasta öyküsü, nörolojik muayene ve spesifik testlerle konuldu.

Prof. Dr. Deymeer, “Edrofonium testi, miyasteni gravis tanısında altın standartlardan biridir. Bu testte, kas güçlendirici bir ilaç olan edrofonium klorür veriliyor ve çift görme gibi semptomların geçici olarak düzelip düzelmediği gözlemleniyor” dedi. Ayrıca, kandaki anti-AChR (asetilkolin reseptörü) antikorlarının varlığını tespit eden testler ve elektromiyografi (EMG) gibi yöntemler de teşhisi doğruladı.

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Journal of Neuro-Ophthalmology’de yayımlanan bir araştırma, miyasteni gravis hastalarının yüzde 30’unda çift görmenin tek başına ilk semptom olarak ortaya çıktığını gösterdi. Araştırma, bu hastaların çoğunda semptomların birkaç hafta içinde göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü veya genel kas yorgunluğu gibi diğer belirtilerle birleştiğini belirtti.

Tedavi ve Yaşam Kalitesi: Umut Var Miyasteni gravis, kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık olsa da, modern tıp sayesinde semptomlar büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor.

Prof. Dr. Andrew G. Engel, kolinesteraz inhibitörleri (neostigmin, piridostigmin), immünosüpresan ilaçlar ve plazmaferez gibi tedavilerin hastaların yaşam kalitesini artırdığını söyleyerek, “Timüs bezi tümörü (timoma) olan hastalarda timüsün cerrahi olarak çıkarılması, semptomlarda belirgin iyileşme sağlayabilir” dedi.

Dr. Farrugia, hastaların yaşam tarzı değişiklikleriyle de semptomları yönetebileceğini belirtti:

“Aşırı yorgunluk, stres ve sıcak hava semptomları kötüleştirebilir. Düzenli dinlenme, stres yönetimi ve enfeksiyonlardan korunma, miyasteni gravis hastaları için kritik.”

Ayrıca, grip ve pnömokok aşılarının, enfeksiyon kaynaklı alevlenmeleri önlemede etkili olduğu vurgulandı.

Erken Teşhis Hayat Kurtarır Uzmanlar, ani çift görmenin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Feza Deymeer, “Çift görme, miyasteni gravisin yanı sıra inme, beyin tümörü veya anevrizma gibi ciddi durumların da belirtisi olabilir. Bu nedenle, semptomlar ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı” dedi.

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GÖZLERİNİZ SİZE NE SÖYLÜYOR?

Aniden ortaya çıkan çift görme, sadece bir göz rahatsızlığı değil, miyasteni gravis gibi ciddi bir hastalığın erken uyarısı olabilir. Bilim dünyası, erken teşhis ve doğru tedaviyle bu hastalığın kontrol altına alınabileceğini gösterdi.

Göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü veya kas yorgunluğu gibi belirtileriniz varsa, bir nörologla görüşerek sağlığınızı riske atmayın.