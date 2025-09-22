Bir sanatçıya daha 'Müstehcenlik' soruşturması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında erişim engeli talebinin ardından İçişleri Bakanlığı da sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sözlerin müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği iddiasıyla savcılık soruşturmayı başlattı. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği dilekçede şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceğini, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, kamu düzenini bozup toplumda infiale yol açabileceğini öne sürmüştü.

Dilekçede ayrıca vatandaşların şarkıyı ‘Türk örf ve adetlerine aykırı olduğu’ gerekçesiyle CİMER’e şikayet ettiği belirtilmişti.

Şarkı YouTube, Spotify ve Apple Music’te erişime engellendi.