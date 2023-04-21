Bir seçim müjdesi de Bakan Nebati'den geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir seçim müjdesi daha verdi. Bakanlığı 2750 personel alınacağını açıkladı.

Bir seçim müjdesi de Bakan Nebati'den geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Bakanlık bünyesinde çalışacak 2 bin 750 personelin alınacağını duyurdu.

Bakan Nebati yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim."

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