Bir şehir bu cesedi konuşuyor. Denizde bulundu

Kaynak: AA
Bir şehir bu cesedi konuşuyor. Denizde bulundu

Kocaeli'de balıkçılar, bir erkeğin cesedi buldu. Bedenin parçalanmış halde bulunduğu aktarıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Çalköy Seyrek Mahallesi'nde, gece saatlerinde denize giren Ferhat Y. (45), arkadaşlarının uyarılarına rağmen bir süre sonra kayboldu.

Arkadaşları ve yakınları tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda, balıkçılar yaklaşık 4 saatlik bir aramanın ardından su yüzeyinde parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu.

Cesedin, tekne pervanesi tarafından parçalanmış olabileceği düşünülüyor.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ferhat Y.'ye ait olabileceği belirtilen ceset, Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve otopsi için bekletiliyor.

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