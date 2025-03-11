Bir şehir futbolda büyük hüsran yaşıyor: İki takımı birden küme potasında

Türk futbolunun 2 önemli kulübüne ev sahipliği yapan Adana büyük yıkım yaşıyor. Aralarında büyük rekabet olan Adanaspor ve Adana Demirspor, küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Geçen sezon Süper Lig’de üst sıralara çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, bu sezon büyük yıkım yaşıyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle FIFA’nın transfer yasağı verdiği Adana Demirspor aynı zamanda puan silme cezaları ile karşılaştı. Şu anda Süper Lig’de -2 puanda bulunan Adana Demirspor’un küme düşmesi bir maç daha kaybetmesi durumunda kesinleşecek.

Geçen sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Adana Demirspor’un yaşadığı büyük çöküş dikkat çekiyor.

ADANASPOR’DA KÜME DÜŞMENİN EŞİĞİNDE

Adana’nın bir başka büyük takımı Adanaspor ise 1. Lig’de küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Puan tablosunun 19. Sırasında bulunan Adanaspor, 17. Sıradaki Şanlıurfaspor’un 7 puan gerisinde yer alıyor.

En son 2006 2007 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Adanaspor’un ligdeki en büyük başarısı 1980-1981 sezonundaki ikincilik olmuştu. Türkiye Kupası’nda şampiyonluğu bulunmayan Adanaspor, 2001-2002 sezonunda yarı final oynamıştı. Adanaspor’un bu sezon yaşadığı düşüşün arkasında ekonomik sorunlar olduğu belirtiliyor.