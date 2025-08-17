Bir şehrin barajları tamamen kurudu: Kuraklık kapıya dayandı

Yerel medyadan edinilen bilgilere göre, Uşak Belediyesi, şehir genelinde yaşanan ciddi içme suyu sıkıntısına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren kritik bir açıklama yaptı. Kentin ana içme suyu kaynaklarının başında gelen barajlardaki doluluk oranlarının tamamen tükenmesi üzerine, yeni bir su dağıtım planı devreye sokuldu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentin başlıca su kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı’nda su seviyesinin sıfıra indiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından şehir şebekesindeki suyun yalnızca yeraltı kuyularından temin edilebildiği kaydedildi. Ana barajların işlevini yitirmesi, su temininde zorunlu kısıtlamalara neden oldu.

Açıklamaya göre, bugünden itibaren Uşak'ta musluklardan yalnızca 16.00 ile 22.00 saatleri arasında su akacak. Geri kalan saatlerde şehir şebekesine su verilmeyecek.

Açıklamada ayrıca tüm vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunuldu. Su kesintilerinin günlük yaşamı daha az etkilemesi için, belirlenen saat aralığında suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulandı.