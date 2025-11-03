1990’lı yılların sonunda kızı yaşındaki Fadime Şahin ile basılan Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Gündüz, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hedef alan açıklamalar yapmayı sürdürdü.

Gündüz, yaptığı bir konuşmada, "Biz Kemalizmin belasıyız, kemalizmin kara belası. Ortaya çıkmayacaktık, çıktık; Kemalizm elini ayağını toplasın, gidecek, hiç çaresi yok" ifadeleri ile tepki çekti.

Sözcü'nün haberine göre Gündüz’ün Cumhuriyet karşıtı söylemlerine tepki gösteren Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve Cumhuriyet değerlerine saldırı teşkil ettiğini vurguladı.

"SENİN KİMLERE KARA BELA OLDUĞUNU İYİ BİLİYORUZ"

Omrak, “Senin kimlere kara bela olduğunu, hangi aileleri yıktığını, dini kullanarak yaptığın ahlaksızlıkları çok iyi biliyoruz. Savunduğun şeriatla yargılansaydın, bugün konuşacak nefesin bile kalmazdı. Belasıyım dediğin düzen seni yaşatıyor. Çok büyüksün Cumhuriyet. Cumhuriyet, sana dahi konuşma hakkı tanıyan bir düzenin adıdır” dedi.

MÜSLÜM GÜNDÜZ KİMDİR?

Müslüm Gündüz, 1941 yılında Elazığ’da doğdu. İddiaya göre Kastamonu Akşam Sanat Okulundan 1959 yılında mezun oldu. İş bulamayınca, bir gün bir gazete ilanından Karabük Demir Çelik Fabrikaları’ndan sanat okulu mezunlarının arandığını okudu ve oraya çalışmaya gitti. 1961'de Nurculukla tanıştı.

1967 yılında Zonguldak E.K.İ İşletmelerindeki işinden istifa ederek Ankara’ya gidip Said Nursi’nin talebelerinden Said Özdemir’in Bent Deresi’ndeki dershanesine gitti. Müslüm Gündüz, 1985 yılında “Aczmendi” adlı tarikatı kurdu.

Müslüm Gündüz, 12 Haziran 1996'da laik demokratik rejime karşıtlığını açıkladı. Gündüz'ün "Kemalizm bir dindir. Allah'ı Mustafa Kemal, peygamberi İsmet İnönü'dür. Demokrasi dinsizliktir. Laiklik de öyledir. Geleceğiz Türkiye'yi alacağız. Hiç Merak etmeyin" sözlerine tepki yağmıştı.

Müslüm Gündüz, Ekim 1996 tarihinde bir gazeteye verdiği röportajda Laik ve demokratik rejimin sonunda yıkılacağını ve şeriatın getirileceğini, ordunun günü geldiğinde bunu durdurmaya gücünün yetmeyeceğini, çok kan aksa da bir aşamadan sonra İran'da olduğu gibi istenilen sonucun elde edileceği açıklamasıyla da tepki çekmişti.

Akit ve Vakit gazeteleri yazarı Hüseyin Üzmez'e ait evde kızı yaşındaki Fadime Şahin isimli bir kadın ile gayrı meşru bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Tutuklama esnasındaki uygunsuz kıyafetleriyle görüntüleri televizyon kanallarında yayınlandı.

Müslüm Gündüz, Türkiye aleyhinde haksız yargılandığına dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Mahkeme Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin askeri üyeleri bulunması nedeniyle başvuruyu haklı buldu. Müslüm Gündüz, ifade özgürlüğü ihlali ile açtığı davayı da kazanmıştı.

28 Şubat'a giden süreçte adından çok bahsedilen, korkutucu zikir görüntüleriyle hatırlanan, Cumhuriyet düşmanı Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'ün 2 eşi var. 1969 yılında evlendiği resmi nikahlı eşi Endam Gündüz geçirdiği rahatsızlık sonucu 24 Temmuz 2008 tarihinde vefat etti. Müslüm Gündüz'ün Ahmet Gündüz isimli bir de oğlu var.