Yapımcılığını Bozdağ yapımın üstlendiği Bir Sevdadır dizisinin oyuncuları arasında Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bir Sevdadır’ın yönetmenliğini Mehmet Bozdağ, senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem üstlenmektedir. Peki, Bir Sevdadır 3. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı?

BİR SEVDADIR 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarında başlayan Bir Sevdadır dizisinin 3. bölümü 14 Şubat Çarşamba günü yani bu akşam yayınlanacak.

BİR SEVDADIR KONUSU NEDİR?

"Bir Sevda" adlı dizi, futbolun evrensel dilini ve hayatın zorluklarını konu alarak izleyicilere etkileyici bir öykü sunuyor. Dizide, ünlü futbolcu Yasin'in ve kaderine meydan okuyan Yeşil'in hikayesi anlatılıyor. Yasin'in futbol sahasındaki başarıları ve Yeşil'in kendi kaderiyle baş etme çabaları, diziye duygusal derinlik katıyor.

Spor temasının ötesinde, "Bir Sevda," futbolun hayatla benzerliklerini vurgulayarak izleyicilere bir perspektif sunuyor. Dizideki karakterlerin hayatla mücadeleleri, stratejileri ve duygusal zenginlikleri, izleyicilere gerçekçi bir şekilde aktarılıyor. "Hayat futbola benzer" sloganıyla, dizi, futbolun sadece bir spor oyunu olmanın ötesinde, hayatın karmaşıklıklarını ve her anının bir mücadele, strateji ve duygu serüveni içerdiği gerçeğini vurguluyor.