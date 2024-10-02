Bir şeyciği kalmamak deyimi ne anlama geliyor?

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Bir şeyciği kalmamak deyimi ne anlama geliyor?

Bir şeyciği kalmamak deyimi ne anlama gelir? Bir şeyciği kalmamak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir şeyciği kalmamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin daha önce yaşadığı sağlık sorunlarından veya sıkıntılardan tamamen kurtulmuş ve sağlığına kavuşmuş olması durumunu ifade eder.

Kişinin artık hiçbir sağlık sorunu veya sıkıntısı kalmadığını, tamamen iyileştiğini ve iyi olduğunu belirtir. Örneğin, uzun süren bir hastalıktan sonra tamamen iyileşen bir kişi için “Artık bir şeyciği kalmadı” denilebilir. Bu ifade, kişinin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı ve güçlü olduğunu vurgular.

BİR ŞEYCİĞİ KALMAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"10 gündür öksürüyordu ama ilaçlarını kullanınca bir şeyciği kalmadı."

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