Fenerbahçe'den Haliçspor'a transfer oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Haliçspor 2003 doğumlu kanat oyuncusu Çağatay Çengeloğlu'nu renklerine bağladı.

Yerel Futbol'dan Erdem Sağolan'ın haberine göre Haliçspor, Çağatay'la sözleşme imzaladı.

Bir sezon Galatasaray dört sezon Fenerbahçe alt yapısında oynayan Çagatay geçen sezonu Ümraniyespor'da geçirmişti. Hem sol hem sağ kanatta görev alabilen genç futbolcu sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.