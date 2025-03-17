Bir sigara grubuna daha büyük zam!

Artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle tükettiğimiz birçok gıdaya zam gelirken, tütün ürünleri de zamdan nasibini alıyor. Sigaraya art arda yapılan zam yağmuru devam ediyor. TT sigara grubuna da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "TT grubuna da zam geldi" dedi.

Son sigara gurubu TT grubuna da #ZamGeldi pic.twitter.com/qlah5oKiHi — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 16, 2025

Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı,