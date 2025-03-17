Bir sigara grubuna daha büyük zam!

Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha büyük zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle tükettiğimiz birçok gıdaya zam gelirken, tütün ürünleri de zamdan nasibini alıyor. Sigaraya art arda yapılan zam yağmuru devam ediyor. TT sigara grubuna da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "TT grubuna da zam geldi" dedi.

Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı,

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