Bir sigara grubuna daha dev zam!

Mart ayıyla birlikle peş peşe sigara gruplarına zam gelmeye başladı.

İlk sigara zammı JTİ gurubuna yansımış sigara fiyatları 8 lira birden artmıştı.

JTİ grubunun ardından Esse sigara grubuna da zam geldi.

Sigaraya büyük zam! Cebinizi daha çok yakacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esse sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu.

Esse grubundaki en pahalı sigara fiyatı 90 TL, en ucuz sigara fiyatı ise 70 TL oldu.

Sigara fiyatlarına yapılan zam, 6 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.