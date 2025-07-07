ÖTV zammıyla birlikte bir sigara grubuna daha zam geldi.

Temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının artırılmasının ardından sigara gruplarında fiyat artışları arka arkaya gelmeye devam ediyor. Son olarak, Imperial Tobacco grubuna ait markalara da zam geldi.

EN PAHALI SİGARA 91 TL’YE YÜKSELDİ

Grubun en pahalı ürünü Bianca markalı sigara olurken, fiyatı 91 TL’ye çıktı. En düşük fiyatlı ürün ise West markasıyla 79 TL oldu.

Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna zam...

ZAMLI İMPERIAL TOBACCO SİGARA FİYATLARI (8 Temmuz 2025’ten itibaren)

Bianca – 91,00 TL

Davidoff Slims (Ivory, White) – 88,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White) – 88,00 TL

Davidoff C Line Blue – 85,00 TL

Polo (Blue, Grey) – 81,00 TL

West (Navy, Grey, White) – 79,00 TL

"ZAM YAĞMURU DEVAM EDİYOR"

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir sigara grubunun daha vergisine zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor” diyerek güncel durumu kamuoyuna duyurdu.