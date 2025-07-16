Bir sigara grubuna daha zam!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

TÜİK göre haziran ayında enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

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Bir sigara grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X‘ten paylaşımına göre grubun zamlı fiyatları şöyle:

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