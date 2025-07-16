TÜİK göre haziran ayında enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

Çiğ süt fiyatına zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın X‘ten paylaşımına göre grubun zamlı fiyatları şöyle: