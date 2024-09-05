Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda "Zam bu ayın içinde, eylül ayının ilk haftalarında 3 ila 5 TL arasında olacak. Ancak tam tarih vermekte çekinceliyiz, aksama olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Dündar, temmuz ve ağustos aylarında yapılan zamların ardından, sigara fiyatlarına bu ay içinde yeni bir artış yapılacağını açıklamıştı.

Philip Morris grubunun ardından JTİ grubunda da sigaraların fiyatları güncelledi. Yeni fiyatlara göre, grubun en ucuz sigarası 67 TL, en pahalı sigarası da 165 TL oldu.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "JTİ sigara grubuna zam yağmuru devam ediyor" diyerek yapılan zammı duyurdu.