Giderek derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyonla birlikte, sigara ve alkollü içkilere de art arda zamlar yağmaya devam ederken, bir sigara grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esse sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Gelen zam ile birlikte, Esse grubu sigaraların en ucuzu 57 TL’den en pahalısı ise 67 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Erol Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesini şu şekilde paylaştı:

PEŞ PEŞE ZAMLAR

Son dönemlerde sigaraya peş peşe zamlar geldi. 6 Mayıs günü, JTİ grubu sigaralara gelen 3 TL zamla birlikte, grubun en düşük fiyatlı sigarası 58 TL’den en pahalı sigarası ise 63 TL’den satışa sunulmaya başladı.

8 Mayıs’ta ise, BAT grubu sigaralara zam gelmiş ve gruptaki en düşük fiyatlı sigara 53 liraya çıkarken, en pahalı sigara ise 75 TL'ye kadar ulaştı.