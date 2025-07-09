Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara 85 lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

3 Temmuz’da açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 16,67 zam alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

ÖTV zammının otomatik uygulanması ile birlikte bir sigara grubuna daha zam geldi. Philip Morris grubunun sigaralarına gelen zam sonrası en düşük sigara fiyatı 85 lira oldu.

Philip Morris’in zamlı fiyatları şöyle: