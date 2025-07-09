Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara 85 lira oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara 85 lira oldu

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası bir sigara grubuna daha zam geldi. Yapılan zam sonrası en düşük sigaranın fiyatı 85 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu.

3 Temmuz’da açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 16,67 zam alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

ÖTV zammının otomatik uygulanması ile birlikte bir sigara grubuna daha zam geldi. Philip Morris grubunun sigaralarına gelen zam sonrası en düşük sigara fiyatı 85 lira oldu.

Philip Morris’in zamlı fiyatları şöyle:

ekran-goruntusu-2025-07-09-101655.png

Son Haberler
Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!
Fenerbahçe sol bekte rotasını Güney Amerika'ya çevirdi!
ABD’li senatör Netanyahu’ya ‘Savaş suçlusu’ dedi: Kritik ziyaret sonrası sert sözler
ABD’li senatör Netanyahu’ya ‘Savaş suçlusu’ dedi: Kritik ziyaret sonrası sert sözler
Tosbik’in mucize kurtuluşu! Araç ezip kabuğunu parçalamıştı: Bakın nasıl hayata tutundu
Tosbik’in mucize kurtuluşu! Kabuğu parçalanmıştı..
Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü
Tekirdağ'da korkunç cinayet! 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldürüldü
Mahmut Arıkan kürsüye 'gelin-damat' ile çıktı!
Mahmut Arıkan kürsüye 'gelin-damat' ile çıktı!