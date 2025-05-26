Bir sigara grubuna daha zam geldi! TBYD Başkanı asıl turpun büyüğünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam geldi! TBYD Başkanı asıl turpun büyüğünü açıkladı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla JTI sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

27 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olan yeni fiyat listesine göre sigaraya değişen oranlarda zam geldi.

EN UCUZ SİGARA 75 LİRA

Bu artışla birlikte JTI grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 75 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi.

"TURBUN BÜYÜĞÜNE HAZIR MIYIZ?"

Yeni fiyatlar 27.05.2025 tarihinden (yarın) itibaren geçerli olacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise, gelen zammın ardından sosyal medya hesabından diyerek asıl zammın Temmuz ayında geleceğini kaydetti.

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