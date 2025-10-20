Sigara fiyatlarındaki zam furyası hızını kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda sigara grubuna gelen zamları peş peşe açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba daha zam geldiğini duyurdu.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Geçtiğimiz hafta PM grubundaki fiyat artışlarının 16 Ekim tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.

TBYD Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco ürünlerine de zam geldiğini açıkladı.

EN PAHALISI 105 TL OLDU

21 Ekim tarihinden itibaren grubun en ucuz sigarası 88 TL'ye en pahalı sigarası ise 105 TL'ye satılacak.

Son artışlarla beraber Türkiye genelinde ortalama fiyatlar şöyle şekillendi:

PM Grubu: 95 TL – 105 TL

JTİ Grubu: 90 TL – 105 TL

CB Grubu: 90 TL

TT Grubu: 82 TL – 100 TL

BAT Grubu: 90 TL – 105 TL

Imperial Tobacco: 88 TL – 105 TL