Bir sigara grubuna daha zam yapıldı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya platformu X'den "Sigara da zam yağmuru devam ediyor Bat sigaraya zam geldi" sözleriyle açıkladı.

Duyurulan fiyatlara göre sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 89 TL seviyesine çıktı. Zamlı fiyatlar 7 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.