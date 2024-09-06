Bir sigara grubuna daha zam yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam yapıldı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubunun ardından BAT sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya platformu X'den "Sigara da zam yağmuru devam ediyor Bat sigaraya zam geldi" sözleriyle açıkladı.

Duyurulan fiyatlara göre sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 89 TL seviyesine çıktı. Zamlı fiyatlar 7 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak.

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