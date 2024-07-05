Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor

Hükümet bütçe açığını kapatmak için kolları sıvadı. Art arda gelen zamlar sağanağa dönüştü. Sigaranın her grubuna sırasıyla zam geliyor.
Dün sigaraya 10 TL zam gelmişti. En ucuz sigara 67 en pahalı sigara ise 78 TL oldu.
Zammı ilk duyuran sigara grubu JTI oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bu gruba gelen sigara zammını duyurarak yeni fiyat listesini paylaşmıştı.
BİR GRUBA DAHA ZAM
Erdol Dündar bu kez Philip Morris sigara grubuna yani PM Malbora gurubuna zam geldiğini açıkladı.
İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ:
PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 73,00 TL
PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun Format): 73,00 TL
PARLIAMENT: 72,00 TL
PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 70,00 TL
MARLBORO Red Long: 71,00 TL
MARLBORO Red / Touch: 70,00 TL
MARLBORO TOUCH Blue/Gray/White : 70,00 TL
MARLBORO EDGE: 68,00 TL
MURATTI: 68,00 TL
MURATTI BLU: 67,00 TL
LARK: 67,00 TL
CHESTERFIELD: 66,00 TL
L&M: 66,00 TL
MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 90,00 TL
Zammın bugünden itibaren geçerli olacağı da belirtildi.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı.