Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor

Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sigaraya art arda zam gelmeye başladı. Dün JTI gurubunun ardından bir gruba daha zam geldi.

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 1

Hükümet bütçe açığını kapatmak için kolları sıvadı. Art arda gelen zamlar sağanağa dönüştü. Sigaranın her grubuna sırasıyla zam geliyor.

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 2

Dün sigaraya 10 TL zam gelmişti. En ucuz sigara 67 en pahalı sigara ise 78 TL oldu.

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 3

Zammı ilk duyuran sigara grubu JTI oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bu gruba gelen sigara zammını duyurarak yeni fiyat listesini paylaşmıştı.

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 4

BİR GRUBA DAHA ZAM

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 5

Erdol Dündar bu kez Philip Morris sigara grubuna yani PM Malbora gurubuna zam geldiğini açıkladı.

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 6

İŞTE YENİ FİYAT LİSTESİ:

PARLIAMENT Aqua Blue Slims: 73,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 7

PARLIAMENT Night Blue Pack (Uzun Format): 73,00 TL

PARLIAMENT: 72,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 8

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 70,00 TL

MARLBORO Red Long: 71,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 9

MARLBORO Red / Touch: 70,00 TL

MARLBORO TOUCH Blue/Gray/White : 70,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 10

MARLBORO EDGE: 68,00 TL

MURATTI: 68,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 11

MURATTI BLU: 67,00 TL

LARK: 67,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 12

CHESTERFIELD: 66,00 TL

L&M: 66,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 13

MARLBORO ROLL 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 90,00 TL

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 14

Zammın bugünden itibaren geçerli olacağı da belirtildi.

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 15

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı.

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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 16
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 17
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 18
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 19
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 20
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 21
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 22
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 23
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 24
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Bir sigara grubuna daha zam. Zamlar sağanak sağanak yağıyor 25
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