Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin 19,5 liradan halka arzını uygun buldu.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında, şirketin mevcut ortağı Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11.500.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.
Hisselere fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 19,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
147.337.401 TL mevcut sermayeye sahip Arf Bio Yenilenebilir Enerji, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 182.837.401 TL'ye yükseltecek.