Bir şirket daha halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını kabul etti. SPK'nin haftalık raporuna göre, Kurul, şirketin 45 liradan halka arz müracaatına onay verdi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 413 milyon 500 bin liralık bedelsiz, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 852 milyon 512 bin 779 liralık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli sermaye artırımı uygun bulundu.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 366 milyon liralık, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Ulusal Faktoring AŞ'nin 1 milyar 220 milyon liralık, QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 10 milyar liralık borçlanma aracı çıkarma başvurusuna onay verildi.

Kurul, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihraç müracaatına izin verdi.