Bir siyasi isme daha suikast iddiası! “Güvendiğim kaynaktan bilgi geldi”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a yönelik suikast iddiasında bulundu.

Sırrı Süreyya Önder’e suikast iddiasının ardından Gazeteci Barış Yarkadaş, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a yönelik suikast iddiasında bulundu.

"YARIN TÜRKİYE BAŞKA BİR KONUYU DAHA KONUŞACAK”

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programının dünkü bölümünde flaş bir iddia ortaya atıldı. "Yarın Türkiye başka bir konuyu daha konuşacak” diyen gazeteci Barış Yarkadaş DEM Partili Buldan'a yönelik suikast iddiasını ortaya attı.

“BİR ARAÇ BULDAN'IN ARABASINA ÇARPIYOR”

Yarkadaş, "Pervin Buldan, 11 Nisan'da İtalya'ya gittiğinde aracı başka bir sokağa yönlendiriliyor ve karşıdan gelen bir araç Buldan'ın arabasına çarpıyor” dedi. Yarkadaş, kaynağının yurt dışında yaşayan bir gazetecinin X paylaşımı olduğunu söyledi. Yarkadaş, suikast iddiasına ilişkin olarak, "Yarın DEM Parti'den açıklama olacaktır” ifadelerini kullandı.

“GÜVENDİĞİM BİR KAYNAKTAN YENİ BİR BİLGİ GELDİ”

Taksim Meydanı programında yer alan diğer bir gazeteci Nuray Başaran, ise iddiaya ilişkin yeni bilgiler geldiğini söyledi. Başaran, Pervin Buldan'a yönelik suikast iddiasına ilişkin, "Güvendiğim bir kaynaktan yeni bir bilgi geldi, Pervin Buldan'a herhangi bir suikast söz konusu değil" şeklinde konuştu.

DEM PARTİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ DOĞRULAMIŞTI

DEM Parti, dün sabah saatlerinde Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmeden önce bir suikast hazırlığı olduğuna dair iddiaları doğrulamıştı.

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