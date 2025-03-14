Bir siyasi parti dibi gördü! Kimse tahmin etmiyordu... Partililer iki elini başının arasına alıp, düşünüyor...

Son dönemde CHP’li belediyeler üzerinden başlatılan soruşturmalar anketleri etkilemeye başladı. Kamuoyu Araştırmacısı Semih Turan, anketler üzerinden yaptığı değerlendirmeyi açıkladı. Turan, AKP’nin oy oranına ilişkin son yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “son dönemde var olan ekonomik politikalarla yapılanlarla işte muhalefete olan baskılarla AKP oyları artık 30 bandının altında” dedi.

“BELKİ DE TARİHİNİN EN DİP ORANINDA BU RAKAMLAR”

Siyasi gündemde yaşanan hareketliliğin ardından son anketlerde değişiklikler yaşanıyor. Anketlere ilişkin Kamuoyu Araştırmacısı Semih Turan, TELE 1 canlı yayınında çarpıcı değerlendirmede bulundu. Turan, 'kararsızım' veya 'hiçbir partiye oy vermeyeceğim' diyen seçmen grubunun oranında büyük artış olduğunun altını çizdi. Turan, toplumda hiçbir şeye güvenin kalmadığını söylerken, "Bütün kurumları tek tek sorguluyoruz. Örneğin diyaneti de soruyoruz, adalete, mahkemelere, yargıya, siyasi partilere güveniyor musunuz dediğimizde belki de tarihinin en dip oranında bu rakamlar. O güven o kadar sarsıldı ki insanlar artık birbirlerine güvenmiyor yani mahallesindeki esnafa güvenmiyor, kasaba güvenmiyor ve hep bu işleniyor" ifadelerini kullandı.

“AKP OYLARI ARTIK 30 BANDININ ALTINDA”

CHP’li belediyelere son yapılan soruşturmalara da değinen Turan, anketlerde AKP’ye yansımasının nasıl olduğunu şu şekilde ifade etti:

"Ben hep şunu söylüyorum; 31 Mart seçimleriyle beraber Cumhur İttifak'ının total oyu MHP veya AK Parti'nin oyu yüzde 40'lara ulaşamıyor diyorum. Ama artık bu rakam yüzde 35'lere diye konuşulmaya başlandı. Biliyorsunuz en son bir Suriye'de Golani HTŞ olayından sonra suni bir rüzgar yaratıldı ve işte AKP'nin oylarının arttığı söylendi. Emin olun o dönem bile çok kayda değer bir artış yoktu ama son dönemde var olan ekonomik politikalarla yapılanlarla işte muhalefete olan baskılarla AKP oyları artık 30 bandının altında. Yani 30'un üstü onlar için başarı sayılacak."

SEMİH TURAN KİMDİR?

Semih Turan, 1967 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlkokul ve ortaokul tahsilini İstanbul'da tamamlandı. Lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'ne devam etti ve Harita Mühendisi olarak mezun oldu.

Bir dönem Pendik Belediyesi'nde çalışan Turan, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamu hizmetinde bulundu. Sırasıyla Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü ve Yatırım Planlama Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görevde bulundu.

2002 yılı Haziran ayında Harita Müdürlüğü görevine geldi.. 2 Ağustos 2004 tarihinde ise İstimlak Müdürlüğü görevine başladı. 15 Kasım 2006'da Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na getirildi.

Son olarak Bulgu Araştırma Şirketi'nde Kurucu Pozisyonu'nda görev yapıyor.