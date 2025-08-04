Bir siyasi parti mali denetime takıldı! Sorumluları hakkında suç duyurusu

Kaynak: AA
Bir siyasi parti mali denetime takıldı! Sorumluları hakkında suç duyurusu

Resmi Gazete'de yayımlanan siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin karara göre, istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi nedeniyle Cihan Partisi'nin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi'nin 4 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İYİ Parti'nin 2018 ile 2019 yıllarına, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin de 2020'ye ait mali denetimleri yapıldı.

CİHAN PARTİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İlk inceleme aşamasında, Yüksek Mahkeme, istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi nedeniyle Cihan Partisi'nin sorumluları hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 111. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, esas incelemede ise İYİ Parti, Cihan Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ve Sosyalist Emekçiler Partisi'nin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

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