Bir siyasi parti olmaz denileni yaptı! Seçmen masaya yumruğunu vurdu… Kimse tahmin etmiyordu…

Siyasette son yaşanan gelişmeler seçim anketlerine yansımaya devam ediyor. AREA Araştırma’nın 17 Temmuz 21 Temmuz arasında gerçekleştirdiği ankette CHP ile AKP arasındaki çekişmenin kafa kafaya sürdüğü görüldü. Ancak ankette son seçimde yüzde 3 bandında oy olan İYİ Parti’nin olmaz denileni yaparak yüzde 7.6 oy oranına ulaştı.

AREA Araştırma, 17 Temmuz 21 Temmuz arasında 26 il ve 87 ilçede iki bin kişiyle görüşüp gerçekleştirdiği anketi ünlü yazar Aytunç Erkin köşe yazısında paylaştı.

KAFA KAFAYA TAKİP

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonlar ve CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonlar ile birlikte Bahçeli ve Erdoğan’ın başlattığı açılım süreci son anketlere yansıdı. CHP yüzde 30.8, oy oranıyla birinci parti olurken, AKP yüzde 30.1 oy oranı ile arkasından takip ettiği görüldü. DEM Parti ise yüzde 10.9 ile üçüncü parti oldu.

İYİ PARTİ'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

MHP’de ciddi oy kaybı olduğu görülürken, diğer milliyetçi partilerin oy oranında ciddi artış görüldü. MHP yüzde 8 bandına düşerken, son yerel seçimde yüzde 3 bandında olan İYİ Parti’nin yüzde 7.6 oy oranına ankette ulaşması dikkat çekti. Zafer Partisi yüzde 4.1 ve Anahtar Parti yüzde 2.7 ile takip etti.

Diğer partiler ise TİP yüzde 2.5, YRP yüzde 1.6, diğer yüzde 1.8 şeklinde sıralandı.

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