Bir siyasi parti tamamen kapandı! Resmi açıklama geldi

CHP'de yıllar boyunca görev yapan Muharrem İnce, 2018 yılında partinin cumhurbaşkanı adayı olmuştu. 2021 yılının Şubat ayında CHP'den ayrılan İnce, 2021 yılının Mayıs ayında Memleket Partisi'ni kurmuştu.

Geçen aylarda CHP'ye geri döneceğini açıklayan İnce, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etmiş, bu toplantıda fesih kararı alınmıştı. İnce, Genel Başkan Özgür Özel'in "Normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım ama takmayacağım, onun rozeti doğduğundan beri alnında takılı zaten" sözleriyle 24 Haziran'daki grup toplantısında CHP'ye geri dönmüştü.

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de fesih kararının alınacağı tarihi açıklamıştı.

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, kurultaya ilişkin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz kurultayla birlikte hukuki ve siyasi bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Delegelerimiz il ve ilçe başkanlarımız, parti meclisi üyelerimiz ve kurucularımız, partimizin kapatılmasına büyük bir oy farkıyla karar verdiler. Memleket Partisi kapansa da bizim içimizdeki memleket sevdası asla bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.