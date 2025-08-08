Bir siyasi partiyi açılım çarptı! Sürpriz anket sonuçları... Görenler inanamadı!

Siyaset son yaşanan gelişmeler anketleri de etkileme başladı. Dİ-EN araştırmanın son anketinde MHP’yi açılım vurdu. MHP yüzde 5.7 ile baraj altı kaldı. İYİ Parti ise MHP’nin önüne çıkarak Yüzde 6.3 aldığı görüldü.

AÇILIM ANKETLERE YANSIDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım tiyarosu anketlere yansımaya başladı. "Bu pazar milletvekilliği seçimleri olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. Açılım süreci MHP’ye yarayamadı. Dİ-EN araştırmanın yaptığı ankette MHP yüzde 5.7 ile baraj altı kaldı. İYİ Parti Yüzde 6.3 ile MHP’yi geçti. Zafer Partisi ise yüzde 4.2 oy aldı.

FARK AÇILIYOR

Ankette ise CHP’nin farkı açtığı görüldü. İlk sırayı yüzde 34.7 ile CHP aldı. AKP ise CHP’nin arkasından yüzde 30.7 ile takip ettiği görüldü. Diğer partiler ise şu oy oranlarını aldı:

YRP: Yüzde 3.8

YYP: Yüzde 2.4

TİP: Yüzde 1.5

Diğer: Yüzde 3.3