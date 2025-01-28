Bir soruşturma da gazeteci Şirin Payzın’a

Gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz” ifadelerini kullandı.

Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış ., Şimdi öğrendim ! Ama içeriğini bilmiyorum henüz — Sirin Payzin (@siring) January 28, 2025

“VEREMEYECEĞİM AÇIKLAMA YOK”

Payzın, “Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş… Tebligat bana ulaşmadı… not olarak düşeyim ... Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim ...34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok” dedi.

Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş.. Tebligat bana ulaşmadı.. not olarak düşeyim .. Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim ..34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok ???? — Sirin Payzin (@siring) January 28, 2025

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR

Şirin Payzın, 1968 yılında İstanbul'da doğmuş bir Türk gazeteci ve televizyon sunucusu. Babası gazeteci Nizam Payzın, annesi ise Kırım göçmeni. Lise yıllarında tiyatro ile ilgilenen Payzın, üniversite eğitimi için 1987'de Fransa'ya gitti ancak babasının vefatı üzerine Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi'nde Filoloji bölümünde kısa bir süre okuduktan sonra, Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve İşletme eğitimi aldı. Eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamladı.

Kariyerine Birleşmiş Milletler'deki Türkiye Daimi Temsilciliği'nde başlayan Şirin Payzın, daha sonra televizyonculuk kariyerine yöneldi. 1994-1999 yılları arasında ATV'de diplomasi muhabiri olarak görev yaptı. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden "Yılın Röportajı" ödülünü aldı. CNN Türk'ün kuruluşuyla burada kıdemli diplomasi muhabiri olarak çalışmaya başladı ve çeşitli programlar hazırlayıp sundu. Bu dönemde "Dünyada Bugün" ve "Yeni Gün Hafta Sonu" gibi programlarla tanındı. Ayrıca, 2004 yılında "Hepsi Birer Güldünya" belgeseli ile Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'nü kazandı.

Şirin Payzın, İngilizce ve Fransızca dillerini çok iyi derecede bilmektedir. Kariyeri boyunca önemli uluslararası olayları yerinde izlemiş, röportajlar ve belgeseller yaptı.