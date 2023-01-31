Avustralya'nın en çok aranan suçlusu Bodrum'da yakalandı

Avustralyalı suç örgütü Alameddine'nin üst düzey üyelerinden Masood Zakaria'nın Türkiye'de yakalandığı bildirildi.

Yeni Güney Galler eyaleti polisi, cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığından 2021'de Zakaria hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Avustralya medyasının "ülkenin en çok aranan adamı" diye nitelediği Zakaria Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine bindiği, daha sonra Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştığı belirtildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre polis, Zakaria'nın Brothers4Life adlı rakip çetenin lideri Ibrahem Hamze'ye Ağustos 2021'de suikast düzenlenmesini emrettiğini öne sürüyor.

SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN TÜRK YETKİLİLERLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Hamza'yı öldürmek için giden iki Alameddine üyesi, polisin çalıntı araçlarını tespit etmesi üzerine olay yerinden kaçmıştı. Şüphelilerin kimlikleri belirlenememişti.

Avustralya Federal Polisi'nin, Zekeriya'nın sınır dışı edilmesi için Türk yetkililerle irtibata geçtiği de aktarıldı.

Zakaria'nın eşi Azza da Nisan 2021'de polis baskınında yakalanmıştı. Azza, Yeni Güney Galler'deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Suçunu itiraf eden Azza, 12 ay kamu hizmeti cezası almış, çiftin evine el konmuştu.

Türkiye, Interpol tarafından mavi bültenle aranan Avustralya yurttaşı Tony Haddad'ı da geçen ay iade edilmişti. Avustralya, 46 yaşındaki Haddad hakkında "denetime tabi kimyasal maddenin yasadışı ithalatı" suçundan tutuklama kararı çıkarmıştı.