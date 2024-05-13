Bir süredir haber alınamayan 64 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Şahin Korkmaz’dan (64) haber alamayan komşuları, evin ışığı yandığı halde şahsın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi.

Eve çatıdan giren oğlu, 64 yaşındaki babasını yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sğlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin evde yaptığı ilk incelemeler sonucunda Korkmaz’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümü doğal nedenli olduğu değerlendirilen Korkmaz’ın cenazesi morga sevk edildi.