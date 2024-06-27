Bir tabak pilav bir kutu kola içti! Fişte gördüğü rakama inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir tabak pilav bir kutu kola içti! Fişte gördüğü rakama inanamadı

Restorandan verdiği yemek siparişinin hesabı beklediğinden yüksek çıkan bir kadın, fişi incelediğinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Reddit'te gündem bu olay Avustralya'da gerçekleşti. Avustralya'da bir restorandan etli pilav ve gazlı içecek sipariş eden bir müşteri, 40.97 dolarlık bir hesapla karşılaştı. Ancak, hesabın beklenenden 4 dolar fazla olması üzerine fişi kontrol eden müşteri, restoranın ekstra komisyon kestiğini fark etti.

Menüde belirtilmemesine rağmen, işletme sahibi hem kredi kartı komisyonu hem de "Cumartesi günü komisyonu" adı altında hesabın yüzde 10'unu müşteriden aldı.

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Müşteri, bu durumu sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Diğer sosyal medya kullanıcıları da bu uygulamaya büyük tepki göstererek, işletmelerin bu tür ücretler hakkında bilgilendirme yapması gerektiğini ifade ettiler.

Bazı kullanıcılar, "Eskiden işletmeler bu bilgileri önceden açıklardı ama şimdi saklıyorlar. Artık menüde yazılı olan fiyatlar geçerli değil" şeklinde yorum yaptılar.

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Bir kullanıcı ise, "Hafta sonu alınan ekstra ücretten de rahatsızım. Restoranlar nefes alma komisyonu da alabilir" diyerek duruma esprili bir tepki gösterdi.

Avustralya'da hafta sonları alınan ekstra komisyonların fazlalığı ve kredi kartıyla ödeme yapan müşterilere ek komisyon uygulandığı belirtildi.

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